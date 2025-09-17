Экономика
20:43, 17 сентября 2025

Россиянам раскрыли истинную причину переноса сроков оплаты ЖКУ

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России перенесли с 10-го на 15-е число, чтобы бороться с должниками. Истинную причину изменения даты назвал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет News.ru.

«Перенос даты платежа преподносится как уступка гражданам. Возможно, именно поэтому в информационном пространстве акцент сделан на второй, более популярной у жителей мере», — рассказал специалист.

Бондарь считает, что мера поможет повысить финансовую дисциплину и обеспечит стабильность всей системы жилищно-коммунального хозяйства.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно новым правилам, крайний срок сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Документ также предполагает, что платежный документ, включая электронную форму, должны будут предоставлять пользователям не позднее 5-го числа, а не 1-го, как сейчас.

    Все новости