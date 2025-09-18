Экономика
08:55, 18 сентября 2025

Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

Доля берущих ипотеку на несколько месяцев россиян выросла в 1,5 раза
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России с начала текущего года в полтора раза выросла доля покупателей жилья, берущих ипотеку всего на несколько месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Чаще всего такими программами пользуются покупатели вторичного жилья, а также новостроек бизнес- и премиум-класса. Они оформляют ипотеку на срок от нескольких месяцев до года, чтобы успеть приобрести квартиру, пока она доступна, при этом сам кредит покрывается за счет продажи уже имеющейся недвижимости. Такие кредиты также берут под дальнейшее рефинансирование или в случаях, когда нужно отсрочить закрытие депозита.

Схемы с короткой ипотекой в настоящее время фиксируются в 10-15 процентов сделок с жильем, что в полтора раза больше, чем в начале года, отметила руководитель направления жилой недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Екатерина Ломтева.

Среди новостроек доля короткой ипотеки составляет 20-25 процентов. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге такие кредиты в январе-августе были задействованы в 12-18 процентов сделок, а в других регионах — в 5-8 процентов сделок.

Операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков отметил, что краткосрочная ипотека — это лишь временная мера и не представляет собой долговую нагрузку на длительный срок. Он также подчеркнул, что 70 процентов заемщиков, берущих рыночную ипотеку на первичное жилье (10-15 процентов сделок на рынке новостроек), в первой половине года оформляли займы на короткий срок.

По словам риелтора Евгения Коноплева, на вторичном рынке ипотекой сопровождается каждая десятая сделка, краткосрочные кредиты в этом случае россияне берут чаще всего. Аналогичную оценку дала Екатерина Ломтева — 7-10 процентов сделок на вторичном рынке приходится на краткосрочную ипотеку.

Россияне станут меньше пользоваться короткой ипотекой, если ставки по ипотеке не будут подниматься выше 14 процентов, отметил Коноплев. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов добавил, что кредитные организации в настоящее время поддерживают недолгую ипотеку, поскольку их задачей является поддерживание кредитной активности даже в условиях заградительных ставок.

Средняя ставка по рыночной ипотеке в Москве в настоящее время составляет 20,11 процента. На фоне ужесточения ипотеки россияне вновь заинтересовались коммунальным жильем. Популярнее всего оно в Санкт-Петербурге. Большинство россиян покупают комнату в такой квартире с целью последующей сдачи.

