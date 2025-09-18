Россиянин устроил примерку трусов в лицее и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина устроил примерку трусов в лицее на улице Маршала Захарова, за происходящим наблюдали дети. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал 78.ru.

На кадрах видно, как мужчина, находясь возле окна без штор, снимает с себя нижнее белье и надевает новое.

Как пишет 78.ru, мимо здания в тот вечер проходили десятки взрослых и учащихся. Мужчину это нисколько не смутило, как говорят очевидцы, подобное он проделывает не в первый раз.

До этого сообщалось, что в Петербурге росгвардейцы задержали голого мужчину, атаковавшего чужую машину.

По предварительным данным, хулиган был в неадекватном состоянии. Свой поступок он объяснил желанием посмотреть кино для взрослых.

Еще раньше житель Екатеринбурга прогулялся голым по детским площадкам и попал в полицию.