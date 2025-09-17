Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 17 сентября 2025Силовые структуры

Атаковавший машину голый россиянин попал на видео

В Петербурге росгвардейцы задержали голого мужчину, повредившего чужую машину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер💡»

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали голого мужчину, атаковавшего чужую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошел днем во вторник, 16 сентября. Местный житель подбежал к автомобилю Skoda Octavia и стал мять капот. В результате он повредил лакокрасочное покрытие. После этого мужчина проник через заднюю дверь в салон, где и был обнаружен сотрудниками Росгвардии.

Сообщается, что житель был в неадекватном состоянии. Его попытки объясниться попали на видео.

По словам 36-летнего мужчины, он оказался голым, потому что хотел посмотреть кино для взрослых, а в машине спрятался, чтобы никого не нервировать.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину на детской площадке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши вступился за попавших ракетой в дом военных

    Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

    Анонсировано выступление Зеленского в Генассамблее ООН

    В стране НАТО обрадовались возможности испытать свои БТР на Украине

    Студенты поймали медведя и сняли с него шкуру в общежитии

    Участникам группы «Мумий Тролль» призвали запретить зарабатывать деньги в России

    В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

    Евросоюз захотел укрепить торговые связи со страной БРИКС

    Первую закупленную НАТО у США партию оружия отправили на Украину

    Госдума приняла закон о воинских званиях для добровольцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости