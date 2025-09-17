Атаковавший машину голый россиянин попал на видео

В Петербурге росгвардейцы задержали голого мужчину, повредившего чужую машину

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали голого мужчину, атаковавшего чужую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Инцидент произошел днем во вторник, 16 сентября. Местный житель подбежал к автомобилю Skoda Octavia и стал мять капот. В результате он повредил лакокрасочное покрытие. После этого мужчина проник через заднюю дверь в салон, где и был обнаружен сотрудниками Росгвардии.

Сообщается, что житель был в неадекватном состоянии. Его попытки объясниться попали на видео.

По словам 36-летнего мужчины, он оказался голым, потому что хотел посмотреть кино для взрослых, а в машине спрятался, чтобы никого не нервировать.

