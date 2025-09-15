Россиянин прогулялся голым по детским площадкам и поплатился

Житель Екатеринбурга прогулялся голым по детским площадкам и поплатился — он попал в полицию. Россиянина сняли на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как обнаженный мужчина идет вдоль дороги. Прохожие почти не обращают на него внимания.

По данным Ural Mash, гражданина без одежды скрутили сотрудники полиции. Он был в невменяемом состоянии.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина прошлась голой по улице и напугала подростков.

Еще раньше в Адлере в Краснодарском крае девушка оголилась во время поездки в такси. Предположительно, горожанка была пьяна или находилась под воздействием наркотических веществ.