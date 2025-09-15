Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 15 сентября 2025Россия

Россиянин прогулялся голым по детским площадкам и поплатился

Житель Екатеринбурга прогулялся голым по детским площадкам и попал в полицию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Екатеринбурга прогулялся голым по детским площадкам и поплатился — он попал в полицию. Россиянина сняли на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как обнаженный мужчина идет вдоль дороги. Прохожие почти не обращают на него внимания.

По данным Ural Mash, гражданина без одежды скрутили сотрудники полиции. Он был в невменяемом состоянии.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина прошлась голой по улице и напугала подростков.

Еще раньше в Адлере в Краснодарском крае девушка оголилась во время поездки в такси. Предположительно, горожанка была пьяна или находилась под воздействием наркотических веществ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

    Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению

    В МИД России отреагировали на закрытие Польшей границы с Белоруссией

    На Западе рассказали о «циничном ходе» Трампа в отношении ЕС

    17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

    Россиянам перечислили самые грязные предметы на кухне

    Назван возможный ответ Китая на западные пошлины

    Лето в одной части России оказалось одним из самых теплых в истории

    В корпорацию «Главкосмос» назначили нового гендиректора

    Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости