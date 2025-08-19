Россия
16:36, 19 августа 2025Россия

Россиянка оголилась во время поездки в такси и попала на видео

В Адлере девушка оголилась во время поездки в такси
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Адлере в Краснодарском крае девушка оголилась во время поездки в такси. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленных кадрах видно, как пассажирка, сидящая на кресле впереди, снимает с себя белье. Спутники девушки одобряют стриптиз, водитель отворачивается.

Как пишет Kub Mash, девушка во время движения не пристегивала ремни безопасности. Предположительно, горожанка была пьяна или находилась под воздействием наркотических веществ.

До этого сообщалось, что в Мурино Ленинградской области голая женщина бросалась на машины и пугала водителей.

Еще раньше в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ворвался в квартиру к 19-летней девушке и совершил неожиданные действия. Горожанка просила незнакомца уйти, но он начал ходить по квартире и осматривать комнаты. После инцидента девушка и ее молодой человек написали заявление в полицию.

