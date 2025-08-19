Россиянка оголилась во время поездки в такси и попала на видео

В Адлере в Краснодарском крае девушка оголилась во время поездки в такси. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленных кадрах видно, как пассажирка, сидящая на кресле впереди, снимает с себя белье. Спутники девушки одобряют стриптиз, водитель отворачивается.

Как пишет Kub Mash, девушка во время движения не пристегивала ремни безопасности. Предположительно, горожанка была пьяна или находилась под воздействием наркотических веществ.

