Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

Жительница Петербурга прошлась голой по улице и напугала подростков

Жительница Санкт-Петербурга прошлась голой по улице и напугала подростков. Действия россиянки попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как обнаженная женщина ходит возле группы старшеклассников. Некоторые ребята отворачиваются, кто-то фиксирует происходящее на телефон.

Как пишет «Mash на Мойке», никто из несовершеннолетних не пытался заговорить с горожанкой и выяснить, что с ней случилось.

До этого стало известно, что в Адлере в Краснодарском крае девушка оголилась во время поездки в такси. По предварительным данным, россиянка была пьяна или находилась под воздействием наркотических веществ.

Еще раньше в Мурино Ленинградской области женщина без одежды бросалась на машины и пугала водителей.