Россиянка описала завтрак в Гондурасе словами «для русского это культурный шок»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Xin Yuewei / XinHua / Globallookpress.com

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова сравнила завтрак у себя на родине и в стране Центральной Америки. Впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, завтрак в Гондурасе является чуть ли не основным приемом пищи. Он содержит большое количество белка, углеводов и клетчатки. При этом главное блюдо — фасоль. «Для русского туриста это всегда культурный шок: ты в семь утра жуешь фасоль и думаешь: "Какая фасоль, где эстетика, где моя каша"», — отметила тревел-блогерша.

В тарелку жителя этого латиноамериканского государства утром обычно входит смешанный с красной фасолью рис, яичница или омлет, жареные зеленые бобы, сыр, сливки и кукурузная тортилья. А в виде напитка — черный сладкий кофе без молока. «На вкус вполне съедобно, даже вкусно, если привыкнуть. Но для русского желудка привычка "начинать день с фасоли" — это вызов», — пришла к выводу Ершова.

Ранее эта блогерша описала семьи в Центральной Америке словами «они нашли формулу счастья». По замечанию туристки, молодожены в России разводятся после двух-трех лет союза, тогда как у латиноамериканцев семья — главный проект жизни.

