13:35, 13 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала семьи в Центральной Америке словами «они нашли формулу счастья»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова сравнила семьи у себя на родине и в Центральной Америке. Наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации описала российские браки словами «семья ради галочки». По замечанию тревел-блогерши, молодожены в России разводятся после двух-трех лет союза, тогда как у латиноамериканцев семья — главный проект жизни. «Может, мы зря смеемся над "латиносами с кучей детей"? Может, именно они нашли формулу счастья, которую мы потеряли», — предположила Ершова.

Она отметила, что развод в странах Латинской Америки большая редкость, так как человек без большой семьи там — ошибка системы. При этом в России одинокие незамужние люди — норма. «Женщине уже 35, а она никогда не была замужем. Детей нет и не предвидится, и жизнь с мужчиной ей кажется чем-то даже неприятным и вызывает тошноту. В Центральной Америке — это катастрофа, такое даже невозможно представить», — добавила туристка.

Она пришла к выводу, что соотечественникам стоит поучиться соблюдать традиционные ценности у жителей латиноамериканских стран. «Люди реально держатся друг за друга, дорожат этим до старости. Тут никто не думает: "Ой, что-то мне скучно, пойду искать новую любовь"», — подчеркнула путешественница.

Ранее Марина Ершова заметила, что ее соотечественницы охотно выходят замуж за мексиканцев. Одной из главных причин этого блогерша назвала то, что те умеют ценить русских женщин за их красоту и стойкость.

