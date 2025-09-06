Россиянка описала жителей Латинской Америки словами «лучший зять — мексиканец»

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала жителей Латинской Америки словами «лучший зять — мексиканец». Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Посетив страны Центральной Америки, россиянка заметила, что ее соотечественницы охотно выходят замуж за мексиканцев. Одной из главных причин этого она называет то, что те умеют ценить русских женщин за их красоту и стойкость. «Они любят нас по-настоящему. Никто не будет спрашивать: "А зачем тебе эти серьги за 500 песо?" или "Опять в отпуск собралась?". Наоборот, мексиканец тебе еще билеты купит и скажет: "Дорогая, возьми с собой подругу"», — рассказала Ершова.

Тревел-блогерша утверждает, что латиноамериканские мужчины — выгодная партия, так как они радуются жизни и танцуют, когда у них нет денег, вместо того, чтобы «жаловаться на власть». Она также убеждена, что замужество дочери с жителем Мексики для соотечественниц старшего возраста — короткий путь к мексиканской резиденции. «Русские девушки и мексиканцы — это как Wi-Fi и интернет: одно без другого вроде работает, но вместе — космос», — пришла к выводу путешественница.

Ранее блогерша рассказала, что мексиканцы назвали популярное в России блюдо «кормом для свиней». Латиноамериканцы были удивлены тем, что это блюдо съедобно.