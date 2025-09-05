Мексиканцы увидели популярное в России блюдо и описали его фразой «корм для свиней»

Мексиканцы увидели приготовленное тревел-блогершей Мариной Ершовой популярное в России блюдо и описали его фразой «корм для свиней». Этой историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Мексике она приготовила на кухне местной жительницы гречку, на запах которой сбежалась вся семья. Они были удивлены, что это съедобно.

«Нет, ребята, это не для свиней, это для избранных! Попробовали они, конечно, из уважения ко мне, но по лицам было видно: лучше бы я и правда принесла им корм для свиней», — рассказала россиянка.

Ранее путешествующая по миру россиянка Ершова развеяла мифы о русских девушках за границей. Автор публикации опровергла идею, что за рубежом соотечественницам просто найти «настоящего мужика с кошельком».