Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 5 сентября 2025Путешествия

Мексиканцы увидели популярное в России блюдо и описали его фразой «корм для свиней»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Samurai2593 / Wikimedia

Мексиканцы увидели приготовленное тревел-блогершей Мариной Ершовой популярное в России блюдо и описали его фразой «корм для свиней». Этой историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Мексике она приготовила на кухне местной жительницы гречку, на запах которой сбежалась вся семья. Они были удивлены, что это съедобно.

«Нет, ребята, это не для свиней, это для избранных! Попробовали они, конечно, из уважения ко мне, но по лицам было видно: лучше бы я и правда принесла им корм для свиней», — рассказала россиянка.

Ранее путешествующая по миру россиянка Ершова развеяла мифы о русских девушках за границей. Автор публикации опровергла идею, что за рубежом соотечественницам просто найти «настоящего мужика с кошельком».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за предложений жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Малышева развеяла связанный с сексом популярный миф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости