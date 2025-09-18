Россиянка сняла на видео десятки насекомых в чемодане на Бали и напугала подписчиков

Российская туристка сняла на видео поселившихся в ее чемодане на Бали насекомых и напугала подписчиков. Роликом она поделилась на своей странице @ternovskaya_a в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах девушка снимает раскрытый чемодан, в котором среди вещей ползают десятки насекомых разных размеров, в том числе крупные тараканы. Автор ролика объяснила, что оставила свой багаж не до конца закрытым.

В комментариях юзеры были напуганы записью и отметили, что ни за что не поедут на индонезийский остров. «Как вы еще смогли рядом стоять и снимать видео?», «Какой кошмар, искренне вам сочувствую», «Я бы бросила чемодан насовсем», — писали пользователи.

Весной полчища мелких насекомых заполонили Тоскану в Италии. Известно, что мошки массово появились в прибрежном городе Орбетелло популярного курорта Европы.