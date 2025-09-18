Силовые структуры
Российская школьница попала в аферу при покупке игровых монет

В Нижегородской области школьница перевела почти 300 тысяч руб за монеты в игре
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижегородской области школьница перевела почти 300 тысяч рублей за монеты в игре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, 9-летняя девочка переписывалась в одном из мессенджеров с представителем якобы онлайн игры и после разговора решил купить игровых монет. Сотрудник попросил ее перевести деньги со счета ее матери на присланные реквизиты. В результате этой операции произошло списание 280 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский школьник пропал после общения с мошенниками.

