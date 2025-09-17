Российский школьник пропал после общения с мошенниками

В Москве нашли мальчика, пропавшего после общения с мошенниками

В Москве нашли мальчика, пропавшего после общения с мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 13-летнему школьнику Кириллу написал мальчик, который сообщил, что ранее они вместе отдыхали в лагере, и предложил встретиться. После этого Кирилл скинул ему свое местоположение. В ответ на это ему пришло видеосообщение, которое мальчик удалил. Затем пострадавшему стали приходить странные сообщения от якобы сотрудников МВД, которые требовали доказать у него отсутствие связей с Вооруженными силами Украины.

Потом они потребовали фото счетов родителей из банковских приложений. Несколько дней на него орали и запугивали, в том числе угрожая расправой родителям. Под угрозами он перевел все деньги со счетов и разбил отцовский телефон. После этого ему сказали, что его ищет полиция, и приказали спрятаться как минимум на 12 часов, иначе родителей лишат прав.

Школьник всю ночь провел на скамейке в закрытом жилом комплексе. Утром его обнаружили сотрудники полиции и передали родителям. Мальчик сильно напуган, но с ним все хорошо.

Ранее сообщалось, что в МВД перечислили тревожные признаки влияния мошенников на детей.