Мэр Москвы Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян. Об этом сообщает BFM.RU.

По его словам мэра, справедливость является главным принципом в системе налогообложения. Он считает, что одинаковые условия по выдаче ОМС для занятых и безработных создают не только социальную, но и политическую проблему.

«Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, — не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», — заявил Собянин. Он уточнил, что речь идет не о пенсионерах, инвалидах, учащихся или многодетных матерях.

