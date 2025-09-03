Россия
03:23, 3 сентября 2025Россия

Москвичам сообщили о новом порядке записи на прием к врачам

Врач Шиндряева: Запись на прием к врачу в Москве будет защищена осенью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Онлайн-запись на прием к врачу дополнительно защитят этой осенью. Об этом рассказала журналистам РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Теперь для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС нужно будет единоразово получить от него согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс-сообщению. Такая мера позволит еще больше защитить пациентов, а также не допустит возможность записи без ведома пациента.

По словам медика, нововведение касается только взрослых родственников, тогда как записать ребенка можно будет без дополнительного подтверждения в случае, если информация о полисе ребенка уже есть в сервисах и к его электронной медкарте получен доступ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников, появившейся не так давно. В МВД отметили, что аферисты похищают деньги под видом приложения по ускорению записи к врачам. Киберпреступники убеждают жертву установить приложение якобы для просмотра свободных талонов. Когда ничего не подозревающий человек скачивает файл, он фактически отдает доступ к телефону в руки злоумышленников.

