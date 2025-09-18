Суд прислушался к СК при избрании меры пресечения главреду популярного российского издания

В Москве суд изменил меру пресечения главреду Baza Трифонову

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главному редактору издания Baza Глебу Трифонову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Заключение под стражей заменили на домашний арест. Меру пресечения изменили и продюсеру издания Татьяне Лукьяновой. Сотрудники Baza будет под домашним арестом до 20 октября. О переводе Трифонова и Лукьяновой под домашний арест ранее попросил Следственный комитет (СК) России.

Трифонова и Лукьянову задержали летом. 23 июля их арестовали до 20 сентября. По версии следствия, в течение двух лет журналисты давали взятки силовикам за передачу оперативной и эксклюзивной информации.