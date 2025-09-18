Силовые структуры
13:03, 18 сентября 2025Силовые структуры

Таксист развратил российскую школьницу прямо во время выполнения заказа

В Москве правоохранители задержали таксиста за развращение школьницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве правоохранители задержали таксиста за развращение школьницы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

По версии следствия, 16 сентября таксист, находясь в салоне своей машины, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней пассажирки. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Ранее в Москве работающий таксистом мигрант изнасиловал женщину в хиджабе.

