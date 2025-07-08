В Москве мигрант изнасиловал женщину в хиджабе

В Москве мигрант-таксист изнасиловал женщину в хиджабе

В Москве работающий таксистом мигрант изнасиловал женщину в хиджабе. Об этом сообщает «Регнум».

44-летняя уроженка Дагестана обратилась в полицию. Она заявила, что познакомилась с насильником через соответствующее приложение. Они договорились встретиться, и 46-летний мужчина приехал к ней на рабочей машине. Он усадил женщину на заднее сиденье автомобиля, и отъехав во дворы, начал проявлять агрессию.

Ему удалось раздеть жертву и снять процесс на видео. Он также угрожал выбрость женщину в таком виде на улицу и выложить кадры в сеть. После этого он ее изнасиловал.

Полиция установила личность подозреваемого. Выяснилось, что он приехал в Россию на заработки. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержан таксист, который решил сбежать в Ташкент после того, как изнасиловал 19-летнюю пассажирку. Злоумышленником оказался 50-летний мужчина. При себе у него были билеты в Новосибирск, а оттуда он планировал сбежать за границу. В отношении него возбуждено уголовное дело.