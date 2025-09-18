Трамп отменил одно решение Байдена

США отменили программы информационного противодействия, введенные при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа отменила решение бывшего главы государства Джо Байдена об информационном противодействии другим странам. Об этом указано в заявлении на официальном сайте Госдепартамента США.

«США прекратили работу всех механизмов по противодействию манипулированию информацией со стороны других государств, а также любых связанных с ними инструментов, созданных предыдущей администрацией», — сообщает ведомство.

В пресс-релизе отдельно подчеркивается, что данные механизмы использовались для «внутриполитической цензуры». Администрация Трампа будет не только «противостоять враждебной пропаганде», но и защищать право американцев на «обмен мнениями», отметил Госдеп.

Ранее Байден прокомментировал гибель соратника Трампа, консервативного политика Чарли Кирка, заявив, что в США нет места насилию. Будучи президентом, он неоднократно называл Трампа и его сторонников «угрозой демократии».