Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 18 сентября 2025Мир

Трамп отменил одно решение Байдена

США отменили программы информационного противодействия, введенные при Байдене
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / Consolidated News Photos / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа отменила решение бывшего главы государства Джо Байдена об информационном противодействии другим странам. Об этом указано в заявлении на официальном сайте Госдепартамента США.

«США прекратили работу всех механизмов по противодействию манипулированию информацией со стороны других государств, а также любых связанных с ними инструментов, созданных предыдущей администрацией», — сообщает ведомство.

В пресс-релизе отдельно подчеркивается, что данные механизмы использовались для «внутриполитической цензуры». Администрация Трампа будет не только «противостоять враждебной пропаганде», но и защищать право американцев на «обмен мнениями», отметил Госдеп.

Ранее Байден прокомментировал гибель соратника Трампа, консервативного политика Чарли Кирка, заявив, что в США нет места насилию. Будучи президентом, он неоднократно называл Трампа и его сторонников «угрозой демократии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Раскрыто меню Трампа в Великобритании

    Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды

    Президент Бразилии высказался о Трампе

    Вскрылся главный страх обвиняемого в убийстве соратника Трампа

    Трамп отменил одно решение Байдена

    Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте

    В Дубае построили самый высокий в мире отель

    Трампу поставили гигантский золотой памятник в Вашингтоне

    Канада выдвинула требование находящимся в стране украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости