Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:26, 11 сентября 2025Мир

Байден прокомментировал убийство соратника Трампа

Экс-президент США Байден прокомментировал убийство политика Кирка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден высказался в социальной сети X об убийстве соратника нынешнего американского лидера Дональда Трампа, консервативного политика Чарли Кирка, заявив, что в стране нет места насилию.

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно», — написал политик, добавив, что он вместе с женой Джилл Байден молится за семью и близких погибшего.

В Чарли Кирка выстрелили 10 сентября в Юте. Сразу после нападения он был госпитализирован. Сперва сообщалось, что он находится в стабильном критическом состоянии, однако позднее Трамп заявил, что Кирк скончался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Политик предупредил о риске превращения американцев в опасных чудовищ с тремя ушами

    Открыт новый способ укрепить кости и остановить остеопороз

    Байден прокомментировал убийство соратника Трампа

    Сийярто пожаловался на попытки втянуть Венгрию в конфликт на Украине

    Еще в одном американском штате произошла стрельба

    Украинский пленный объяснил страхом отсутствие выступлений против Зеленского на Украине

    Гуси стали нападать на москвичей в поисках лакомств

    В Госдуме объяснили получение российским фигуристом немецкого гражданства

    Политолог Марков назвал убийство Кирка в США сакральной жертвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости