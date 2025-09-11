Байден прокомментировал убийство соратника Трампа

Экс-президент США Байден прокомментировал убийство политика Кирка

Бывший президент США Джо Байден высказался в социальной сети X об убийстве соратника нынешнего американского лидера Дональда Трампа, консервативного политика Чарли Кирка, заявив, что в стране нет места насилию.

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно», — написал политик, добавив, что он вместе с женой Джилл Байден молится за семью и близких погибшего.

В Чарли Кирка выстрелили 10 сентября в Юте. Сразу после нападения он был госпитализирован. Сперва сообщалось, что он находится в стабильном критическом состоянии, однако позднее Трамп заявил, что Кирк скончался.