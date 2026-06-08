Российского студента нашли без признаков жизни под окнами общежития

Студента физфака НГУ нашли без признаков жизни под окнами общежития

Студента второго курса физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) нашли без признаков жизни под окнами общежития. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Одна из очевидиц трагедии в российском городе отметила, что до обнаружения тела 6 июня слышала громкий звук. Мало кто придал этому значения, поскольку неподалеку от общежития развернута масштабная стройка.

Знакомая юноши отметила, что он активно участвовал в олимпиадах, хорошо учился, но в последнее время пропускал занятия.

Новосибирские следователи начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге нашли мертвого 21-летнего студента. На его трупе не было выявлено следов насилия. Следователи организовали проверку.