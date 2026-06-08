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12:52, 8 июня 2026Россия

Российского студента нашли без признаков жизни под окнами общежития

Студента физфака НГУ нашли без признаков жизни под окнами общежития
Майя Назарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Студента второго курса физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) нашли без признаков жизни под окнами общежития. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Одна из очевидиц трагедии в российском городе отметила, что до обнаружения тела 6 июня слышала громкий звук. Мало кто придал этому значения, поскольку неподалеку от общежития развернута масштабная стройка.

Знакомая юноши отметила, что он активно участвовал в олимпиадах, хорошо учился, но в последнее время пропускал занятия.

Новосибирские следователи начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге нашли мертвого 21-летнего студента. На его трупе не было выявлено следов насилия. Следователи организовали проверку.

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