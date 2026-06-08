Раскрыта масштабная опасность плохого качества сна

CRM: Проблемы со сном влияют на здоровье людей, общество и экономику

Международная группа ученых предупредила, что недосып, трудности с засыпанием и прерывистый сон стали глобальной проблемой, влияющей на здоровье людей, работу общества и экономику. Исследование опубликовано в Cell Reports Medicine (CRM).

Ученые предложили новую концепцию «One Sleep Health», которая связывает качество сна человека с экологическими и социальными факторами. Они показали, что шум, искусственный свет, повышенная температура и стресс влияют не только на людей, но и на животных, а нарушение сна животных, в свою очередь, может отражаться на экосистемах и обществе.

По данным исследования, около трети населения страдает от проблем со сном. Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, воспалений и нейродегенеративных болезней, таких как болезнь Альцгеймера. Экономические потери пяти развитых стран из-за плохого сна оцениваются в 680 миллиардов долларов в год из-за снижения продуктивности, болезней и расходов на здравоохранение.

Авторы предлагают включать важность здоровья сна в стратегии здравоохранения, образование, рабочие графики и городское планирование: обучение правильному сну в школах, более удобные для сна рабочие часы, снижение шума и света в городах и международные программы по улучшению качества сна.

Ранее стало известно, что дополнительный сон после недосыпа снижает риск преждевременной смерти.