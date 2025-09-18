Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:32, 18 сентября 2025Культура

Уехавший из России скандальный актер избежал уплаты долгов

РИА: Уехавший из России актер Алексей Панин избежал уплаты долгов по кредитам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

Уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) избежал уплаты долгов по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные приставов.

Согласно информации, имеющейся у агентства, актер не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако судебные приставы прекратили исполнительное производство, так как не смогли установить местонахождение должника, его имущества, а также получить данные о наличии на банковских счетах Панина денежных средств.

Ранее депутат Государственной Думы Александр Толмачев заявил, что в России не ждут уехавшего актера Алексея Панина. Толмачев отметил, что критикующий проведение специальной военной операции (СВО) Панин характеризует всех уехавших из России артистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Уехавший из России скандальный актер избежал уплаты долгов

    Нарколог раскрыл способ эффективно бросить курение вейпа

    Назван защищающий мозг от алкогольных последствий продукт

    В США назвали причину возможного коллапса НАТО

    Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

    Школьница два месяца ухаживала за раненым в ДНР после удара ВСУ

    Министр обороны Польши пришел в недоумение из-за слов Зеленского

    В России высказались об устраивающем страну глобальном соглашении по Украине

    Раскрыта истинная цель разрешения украинцам старше 60 лет вступать в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости