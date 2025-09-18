Уехавший из России скандальный актер избежал уплаты долгов

РИА: Уехавший из России актер Алексей Панин избежал уплаты долгов по кредитам

Уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) избежал уплаты долгов по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные приставов.

Согласно информации, имеющейся у агентства, актер не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако судебные приставы прекратили исполнительное производство, так как не смогли установить местонахождение должника, его имущества, а также получить данные о наличии на банковских счетах Панина денежных средств.

Ранее депутат Государственной Думы Александр Толмачев заявил, что в России не ждут уехавшего актера Алексея Панина. Толмачев отметил, что критикующий проведение специальной военной операции (СВО) Панин характеризует всех уехавших из России артистов.