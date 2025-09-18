Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 18 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

Вассерман: Педагоги и религиозные деятели должны решать вопрос хиджабов в школе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ardee Napolitano / Reuters

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников, но возмущаться тем, что кто-то носит непривычную одежду — это не самое умное поведение, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о возмущении родителей из-за учениц, которые пришли в Чубаровскую школу в хиджабах.

«Сейчас нормы одежды в каждом учебном заведении определяют самостоятельно, могут даже определить, что никаких норм нету. Вопрос об унификации формы не обсуждается, но там возможных возражений, пожалуй, не меньше, чем предложений. Поэтому я не могу однозначно одобрить или, наоборот, осудить такое ношение. (…) Что касается реакции на него — не знаю. По мне, так возмущаться тем, что кто-то носит непривычную для тебя одежду — это не самый умный способ поведения, хотя я понимаю мотивы таких людей», — сказал Вассерман.

При этом он отметил, что каноны ислама не требуют ношения одежды, всерьез скрывающей лицо и тело, хотя и требует скромности. По его мнению, детям навязывать эти нормы чрезмерно.

Хотя тут я точно не знаю. Я думаю, что на сей счет должны все-таки решать педагоги и религиозные деятели

Анатолий Вассермандепутат

Ранее сообщалось, что в Жуковском районе Калужской области родители возмутились из-за учениц, пришедших на занятия в Чубаровскую школу, в хиджабах. По информации портала Kaluga News.com, две учащиеся из 7-го и 9-го классов стали появляться на уроках в платках. По ее словам, директор школы пыталась донести до родителей девочек правила о ношении светской формы. Однако беседа никакого результата не принесла — одна из матерей пришла в школу с адвокатом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Валяющиеся без сознания на улице россияне попали на видео

    В угоне автомобиля жены польского премьера заподозрили иностранный след

    В России ответили на два плана Зеленского по конфликту с Россией

    В Минфине предложили не помогать из бюджета лентяям

    Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

    Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

    Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости