В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

Вассерман: Педагоги и религиозные деятели должны решать вопрос хиджабов в школе

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников, но возмущаться тем, что кто-то носит непривычную одежду — это не самое умное поведение, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал информацию о возмущении родителей из-за учениц, которые пришли в Чубаровскую школу в хиджабах.

«Сейчас нормы одежды в каждом учебном заведении определяют самостоятельно, могут даже определить, что никаких норм нету. Вопрос об унификации формы не обсуждается, но там возможных возражений, пожалуй, не меньше, чем предложений. Поэтому я не могу однозначно одобрить или, наоборот, осудить такое ношение. (…) Что касается реакции на него — не знаю. По мне, так возмущаться тем, что кто-то носит непривычную для тебя одежду — это не самый умный способ поведения, хотя я понимаю мотивы таких людей», — сказал Вассерман.

При этом он отметил, что каноны ислама не требуют ношения одежды, всерьез скрывающей лицо и тело, хотя и требует скромности. По его мнению, детям навязывать эти нормы чрезмерно.

Хотя тут я точно не знаю. Я думаю, что на сей счет должны все-таки решать педагоги и религиозные деятели Анатолий Вассерман депутат

Ранее сообщалось, что в Жуковском районе Калужской области родители возмутились из-за учениц, пришедших на занятия в Чубаровскую школу, в хиджабах. По информации портала Kaluga News.com, две учащиеся из 7-го и 9-го классов стали появляться на уроках в платках. По ее словам, директор школы пыталась донести до родителей девочек правила о ношении светской формы. Однако беседа никакого результата не принесла — одна из матерей пришла в школу с адвокатом.