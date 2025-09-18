Россияне возмутились из-за пришедших на занятия школьниц в хиджабах

Калужские родители возмутились из-за пришедших на занятия школьниц в хиджабах

В Жуковском районе Калужской области родители возмутились из-за учениц, пришедших на занятия в Чубаровскую школу, в хиджабах. Об этом стало известно порталу Kaluga News.com.

Россиянка поделилась, что две учащиеся из 7-го и 9-го классов стали появляться на уроках в платках. По ее словам, директор школы пыталась донести до родителей девочек правила о ношении светской формы. Однако беседа никакого результата не принесла — одна из матерей пришла в школу с адвокатом.

В министерстве образования Калужской области подчеркнули, что администрация школы подробно разъясняет семьям правила одежды, однако пока стороны не пришли к согласию.

В Telegram-каналах утверждали, что школьницы, из-за которых разгорелся скандал, перестали бывать на занятиях.

До этого сообщалось, что в школах Нижневартовска и Нефтеюганска официально запретили носить хиджабы.