Экс-полковник Уилкерсон: Украина проиграла в конфликте с Россией

Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, для нее уже все кончено. С таким утверждением выступил бывший подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью, опубликованном на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано.

«Все кончено. [Президент России Владимир] Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать», — сказал он. При этом, по словам Уилкерсона, европейские страны всеми силами пытается не допустить наступление мира.

Он также высказался о накоплениях украинского лидера Владимира Зеленского, отметив, что на его счету более миллиарда долларов. Кроме того, политик владеет виллами в США и Швейцарии, частными самолетами и автомобилями Bugatti, добавил экс-подполковник.

«В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено», — заключил он.

Ранее финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен посоветовал Украине пойти на капитуляцию. Он напомнил, что так поступила Финляндия, когда находилась перед лицом уничтожения в период войны с СССР.