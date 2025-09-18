Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 18 сентября 2025Силовые структуры

Валяющиеся без сознания на улице россияне попали на видео

В Воронеже задержали пятерых мужчин за избиение прохожих в центре города
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воронеже задержали пятерых мужчин за избиение прохожих в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На кадрах видео молодые люди подходят к лежащим на тротуаре мужчинам и бьют сначала одного по лицу, а затем второго ногой по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой из хулиганских побуждений.

По данным следствия, ночью 17 сентября пятеро подозреваемых в Центральном районе города напали на четверых местных жителей. Злоумышленники избили пострадавших ногами и руками. Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Подозреваемые с места преступления скрылись, но позже были задержаны.

Трое пострадавших доставлены в медицинские учреждения, двое из них получили серьезные травмы и находятся в реанимации. Четвертому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

С задержанными проведены необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин разобрался с обидчиками брата и получил срок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Финансистов мошенников уложили лицом в пол на видео МВД России

    Посол России ответил на вопрос об отношении Москвы к протестам во Франции

    Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

    Жестокое преступление произошло в российской семье

    Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

    В Москве прошел пик бабьего лета

    В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

    Жена Макрона докажет свой пол в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости