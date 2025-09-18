Валяющиеся без сознания на улице россияне попали на видео

В Воронеже задержали пятерых мужчин за избиение прохожих в центре города

В Воронеже задержали пятерых мужчин за избиение прохожих в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На кадрах видео молодые люди подходят к лежащим на тротуаре мужчинам и бьют сначала одного по лицу, а затем второго ногой по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой из хулиганских побуждений.

По данным следствия, ночью 17 сентября пятеро подозреваемых в Центральном районе города напали на четверых местных жителей. Злоумышленники избили пострадавших ногами и руками. Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Подозреваемые с места преступления скрылись, но позже были задержаны.

Трое пострадавших доставлены в медицинские учреждения, двое из них получили серьезные травмы и находятся в реанимации. Четвертому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

С задержанными проведены необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин разобрался с обидчиками брата и получил срок.