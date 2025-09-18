Ведущий в никуда пешеходный переход в Москве сняли на видео

На северо-востоке Москвы обнаружили пешеходный переход, ведущий в никуда. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о зебре, расположенной возле дома на улице Чичерина, дом 8, корпус 2. На записи, снятой одним из местных жителей, можно увидеть, как пешеходный переход заканчивается бордюром и газоном, что создает неудобства пешеходам, самокатчикам и другим участникам дорожного движения. «Вчера сделали пешеходную дорожку в траву», — прокомментировал ошибку проектирования мужчина.

