Экономика
00:36, 19 сентября 2025Экономика

Ведущий в никуда пешеходный переход в Москве сняли на видео

Пешеходный переход на северо-востоке Москвы, ведущий в никуда, сняли на видео
Полина Кислицына (Редактор)

На северо-востоке Москвы обнаружили пешеходный переход, ведущий в никуда. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о зебре, расположенной возле дома на улице Чичерина, дом 8, корпус 2. На записи, снятой одним из местных жителей, можно увидеть, как пешеходный переход заканчивается бордюром и газоном, что создает неудобства пешеходам, самокатчикам и другим участникам дорожного движения. «Вчера сделали пешеходную дорожку в траву», — прокомментировал ошибку проектирования мужчина.

Ранее москвич пожаловался на горку на детской площадке в новом жилом комплексе на западе столицы, которая ведет в пропасть.

