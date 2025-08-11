Москвичи пожаловались на ведущую в пропасть горку на детской площадке

На западе Москвы пожаловались на ведущую в овраг реки горку на детской площадке

В новом жилом комплексе (ЖК) на западе Москвы на детской площадке возле одного из корпусов возвели горку, ведущую в пропасть. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о ЖК, расположенном на Озерной улице. Срок сдачи первой очереди строительства в нем — II и III кварталы 2025 года. На записи, сделанной обескураженным архитектурным решением застройщика мужчиной, можно увидеть детскую площадку у многоэтажного дома с видом на реку и оградой. Автор ролика обратил внимание, что дети, которые скатываются с находящейся на ней горки, рискуют провалиться в овраг реки Очаковка.

«Интересное решение детской площадки... Чтобы дети туда падали в овраг? Интересный проект получился, посмотрим, насколько будет востребован», — прокомментировал увиденное мужчина.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе необычным образом «починили» уникальную шестиугольную спортивную площадку.