03:30, 18 сентября 2025

Вэнс рассказал о разговоре с Трампом о смерти Кирка

Вэнс заявил, что именно он сообщил Трампу о смерти активиста Чарли Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Pool via CNP / Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что именно он сообщил главе страны Дональду Трампу о смерти его соратника, консервативного политика Чарли Кирка. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Вэнса, он узнал о гибели Кирка примерно за час до того, как это стало известно всему миру. «Я был тем человеком, который зашел в Овальный кабинет и сказал: "Господин президент, мне очень жаль, но Чарли ушел из жизни"», — сказал он.

Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти активиста не удалось. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

