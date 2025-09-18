Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 18 сентября 2025Россия

ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

Глава Башкирии Хабиров: ВСУ атаковали нефтехимический комплекс в Салавате
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале.

«Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — сообщил Хабиров.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

По его словам, на территории комплекса после удара ВСУ произошел пожар, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Власти пока устанавливают степень нанесенных атакой повреждений, добавил глава региона.

«Газпром нефтехим Салават» — крупнейший в России нефтехимический комплекс в Салавате. Он осуществляет нефтепереработку и занимается производством минеральных удобрений. В состав комплекса входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы. Расстояние от комплекса до границы с Украиной составляет свыше 1500 километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    «Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

    ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

    Москвички высказались об идее «успеть выйти замуж до 30»

    Глава Минобороны Польши посетит Украину по одной причине

    Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью

    Стало известно о последнем решении суда перед смертью бывшего мэра Вологды

    В НХЛ оценили вклад Овечкина в развитие мирового хоккея

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости