ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале.

«Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — сообщил Хабиров.

По его словам, на территории комплекса после удара ВСУ произошел пожар, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Власти пока устанавливают степень нанесенных атакой повреждений, добавил глава региона.

«Газпром нефтехим Салават» — крупнейший в России нефтехимический комплекс в Салавате. Он осуществляет нефтепереработку и занимается производством минеральных удобрений. В состав комплекса входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы. Расстояние от комплекса до границы с Украиной составляет свыше 1500 километров.