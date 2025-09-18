Из жизни
18:10, 18 сентября 2025Из жизни

Женщина ударила аллигатора в глаз и спасла щенка из его пасти

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Флорида, США, женщина по имени Дэни Райт спасла щенка из пасти полутораметрового аллигатора. Об этом сообщает New York Post.

Райт рассказала, что выгуливала четырехмесячного щенка по кличке Дакс неподалеку от водоема, когда оттуда выполз хищник. Он набросился на Дакса, схватил его за ошейник и потащил в воду.

Райт не собиралась отдавать питомца на съедение аллигатору и стала активно сопротивляться. По словам женщины, она начала избивать хищника голыми руками и в конце концов ударила его в глаз. От боли аллигатор разжал зубы и отпустил щенка, но успел укусить Райт, прежде чем скрыться в воде.

Дакс не пострадал, а Райт пришлось обратиться в больницу. Ее раны на руке обработали и отправили домой.

Ранее сообщалось, что в США мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти питомца от аллигатора. Он отбил пса у хищника садовыми граблями.

