Женщинам назвали причину посетить гинеколога после отпуска

Акушер-гинеколог Марченко: Перемена климата увеличивает риск развития кандидоза

Отдых у моря может спровоцировать у женщин развитие некоторых заболеваний, предупредила акушер-гинеколог Анна Марченко. Причину посетить врача после отпуска она назвала россиянкам в беседе с Life.ru.

По словам Марченко, осенью многие женщины обращаются к гинекологу с молочницей, риск которой увеличивают перемена климата, изменения в питании, теплая влажная среда, вызванная длительным ношением мокрого купальника, стресс от перелета или смены часовых поясов, ослабление иммунитета, связанное с простудными заболеваниями. Симптомами этого заболевания врач назвала неприятные зуд, жжение, обильные творожистые выделения из половых органов с кислым запахом.

Кроме того, осенью женщины чаще обращаются к гинекологу из-за нарушений менструального цикла и воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы, при которых появляются тянущие боли внизу живота, незначительное повышение температуры и необычные выделения, в том числе кровянистые.

При появлении этих тревожных симптомов гинеколог призвала сразу обращаться к врачу. «Лечение неосложненного воспалительного процесса занимает около 7-10 дней, если он запущен, то срок может значительно увеличиться. Обращаться к врачу следует даже если неприятные симптомы появились у вас на отдыхе, для этого нужно всегда иметь медицинскую страховку», — констатировала Марченко.

Ранее стало известно, что российское общество акушеров-гинекологов разработало первые в России клинические рекомендации по вопросам контрацепции. Уточняется, что рекомендации включают в себя трансдермальные системы и женские презервативы.