Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:37, 18 сентября 2025Забота о себе

Женщинам назвали причину посетить гинеколога после отпуска

Акушер-гинеколог Марченко: Перемена климата увеличивает риск развития кандидоза
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Отдых у моря может спровоцировать у женщин развитие некоторых заболеваний, предупредила акушер-гинеколог Анна Марченко. Причину посетить врача после отпуска она назвала россиянкам в беседе с Life.ru.

По словам Марченко, осенью многие женщины обращаются к гинекологу с молочницей, риск которой увеличивают перемена климата, изменения в питании, теплая влажная среда, вызванная длительным ношением мокрого купальника, стресс от перелета или смены часовых поясов, ослабление иммунитета, связанное с простудными заболеваниями. Симптомами этого заболевания врач назвала неприятные зуд, жжение, обильные творожистые выделения из половых органов с кислым запахом.

Кроме того, осенью женщины чаще обращаются к гинекологу из-за нарушений менструального цикла и воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы, при которых появляются тянущие боли внизу живота, незначительное повышение температуры и необычные выделения, в том числе кровянистые.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

При появлении этих тревожных симптомов гинеколог призвала сразу обращаться к врачу. «Лечение неосложненного воспалительного процесса занимает около 7-10 дней, если он запущен, то срок может значительно увеличиться. Обращаться к врачу следует даже если неприятные симптомы появились у вас на отдыхе, для этого нужно всегда иметь медицинскую страховку», — констатировала Марченко.

Ранее стало известно, что российское общество акушеров-гинекологов разработало первые в России клинические рекомендации по вопросам контрацепции. Уточняется, что рекомендации включают в себя трансдермальные системы и женские презервативы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине

    Вся Москва бежит. Почему это стоит увидеть своими глазами?

    Реклама

    Обвиняемому в покушении на Авраама Руссо вынесли приговор за другое убийство

    Женщинам назвали причину посетить гинеколога после отпуска

    Трамп нарушил важное правило этикета во время встречи с Карлом III

    Официальный курс евро вырос почти до 99 рублей

    ISU прокомментировал запрет на разговоры о российских фигуристах на отборе к Олимпиаде

    Актера Театра имени Ленсовета прооперировали после падения из окна

    На полках подмосковного «Магнита» за десять минут нашли три вида просроченных продуктов

    В ЦИК Украины сделали заявление о президентских выборах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости