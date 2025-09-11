В России разработали первые клинические рекомендации по контрацепции

«Ъ»: Гинекологи разработали первые клинические рекомендации по контрацепции

В России появятся первые в стране клинические рекомендации по вопросам контрацепции. Их разработало российское общество акушер-гинекологов, пишет «Коммерсантъ».

Клинические рекомендации «Контрацепция. Наблюдение за применением противозачаточных средств» специалисты представили во время выступления на семинаре в Сочи. Как пояснила один из авторов документа врачи Мария Ермолинская, до разработки рекомендаций специалисты пользовались рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Минздрав проект клинических рекомендаций пока не поступал.

Из документа следует, что информация о методах и средствах контрацепции имеет «решающее значение» для «реализации репродуктивныцх прав» и для охраны здоровья населения. Гинекологи со ссылкой на результаты опроса от 2021 года сообщают, что россиянки недостаточно используют методы предохранения.

Разработанные рекомендации, как уточняется, в том числе включают в себя самые современные контрацептивы. Это и трансдермальные системы и женские презервативы, пока не зарегистрированные в России.

В документе также дан подробный перечень исследований, который врач должен назначить перед выбором способа контрацепции. Врач Мария Ярмолинская пояснила, что следование рекомендациям врачей повышает их юридическую защищенность.

Ранее сообщалось, что 68,2 процента российских женщин не знают о существовании такого способа контрацепции, как трансдермальный пластырь. По эффективности трансдермальный пластырь ничуть не уступает комбинированным оральным контрацептивам (КОК). В случае с пластырем женщине не нужно вспоминать о приеме контрацептива каждый день — менять его нужно раз в неделю в определенный день.