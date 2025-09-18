Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область оказались повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областное правительство в Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — сообщил губернатор.
Он уточнил, что повреждения получили жилые дома в Красноармейском районе Волгограда. Там выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домах. Никто, предварительно, не пострадал.
По данным Минобороны, в ночь на 18 сентября над Волгоградской областью сбили 11 дронов. Всего над Россией перехватили 43 летательных аппарата, под удар попало пять регионов.