Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

В Волгоградской области два жилых дома оказались повреждены после атаки ВСУ
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область оказались повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областное правительство в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что повреждения получили жилые дома в Красноармейском районе Волгограда. Там выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домах. Никто, предварительно, не пострадал.

По данным Минобороны, в ночь на 18 сентября над Волгоградской областью сбили 11 дронов. Всего над Россией перехватили 43 летательных аппарата, под удар попало пять регионов.

