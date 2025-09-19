«Черное небо» накроет еще четыре российских города

Приволжское УГМС: Режим «черного неба» вводят в 4 городах Самарской области

«Черное небо» вечером накроет четыре города и один поселок в Самарской области. В еще одном российском регионе вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает Приволжское УГМС.

Речь идет о Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном и поселке Безенчук. Режим черного неба там продлится с 19:00 19 сентября до 10:00 20 сентября по местному времени (с 18:00 и до 9:00 мск). «Объявляются НМУ 1-ой степени опасности. Предупреждение передано», — заявили в ведомстве.

Ранее в тот же день режим «черного неба» объявили в Новосибирске. Он будет действовать в российском городе до вечера 19 сентября, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В период «черного неба» предприятиям, чье производство сопряжено с выбросом загрязняющих веществ, необходимо сократить выбросы в атмосферу. Жителей города просят меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных транспортных средств.