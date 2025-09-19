В российском городе объявили режим «черного неба»

УГМС: В Новосибирске до вечера 19 сентября объявлен режим «черного неба»

Режим «черного неба» (неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей) объявили в Новосибирске. Он будет действовать в российском городе до вечера 19 сентября, сообщили в Западно-Сибирском УГМС, передает ТАСС.

«До 18:00 (15:00 по мск) на территории Новосибирска и Искитима сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха. Продолжаются НМУ первой степени опасности», — указано в сообщении.

Смог во время режима «черного неба» может образоваться из выхлопных газов и выбросов предприятий. Если погода безветренная, в воздухе может возникнуть явление приземной инверсии (температура у земли станет ниже, чем в верхних слоях атмосферы, что провоцирует накапливание вредных веществ).

В период «черного неба» предприятиям, чье производство сопряжено с выбросом загрязняющих веществ, необходимо сократить выбросы в атмосферу. Жителей города просят меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных транспортных средств.

Ранее режим «черного неба» вводили в Красноярске. В этот период был усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города.