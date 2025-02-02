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10:42, 2 февраля 2025Экономика

В российском регионе объявили режим «черного неба»

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 4 февраля, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Речь идет о режиме неблагоприятных метеоусловий, при котором предприятиям российского региона предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам — меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

«Усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города», — говорится в сообщении санитарной службы.

Ранее в январе в Улан-Удэ вводили режим «черного неба». Населению рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и следить за питьевым режимом.

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