В российском регионе объявили режим «черного неба»

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В Красноярске объявили режим «черного неба». Он будет действовать до 4 февраля, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Речь идет о режиме неблагоприятных метеоусловий, при котором предприятиям российского региона предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам — меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

«Усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города», — говорится в сообщении санитарной службы.

Ранее в январе в Улан-Удэ вводили режим «черного неба». Населению рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и следить за питьевым режимом.