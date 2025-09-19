Доля государства в ВТБ сократилась до минимума

Костин: Доля государства в ВТБ сократилась до минимума в 50 % плюс одна акция

Доля государства в ВТБ по результатам проведенной допэмиссии снизилась до уровня в 50 процентов плюс одна акция. Об этом со ссылкой на интервью главы банка Андрея Костина «России-24» сообщает ТАСС.

«На сегодня она уже достигла минимально большого уровня», — сказал топ-менеджер. Ранее, по его словам, доля государства составляла около 60 процентов.

В частности, в июне 2023 года, по данным РБК, показатель составлял 61,8 процента.

Костин отметил, что произошедшее снижение не повлияет на деятельность банка — государственный контроль и прежние органы управления сохраняются.

В пятницу, 19 сентября, ВТБ сообщил, что по результатам размещения до 1,264 миллиарда акций по цене 67 рублей за штуку банк привлек в рамках допэмиссии до 84,7 миллиарда рублей.