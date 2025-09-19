ВТБ сообщил о предварительных результатах допэмиссии

ВТБ привлек до 84,7 млрд рублей в рамках допэмиссии

ВТБ привлек до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего с 2023 года SPO (Secondary Public Offering, вторичное публичное размещение акций). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 года», — заявили в ВТБ по поводу предварительных результатов размещения в пределах 1,264 миллиарда акций по цене 67 рублей за штуку.

В кредитной организации также уточнили, что общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок, достигнув в итоге более чем 180 миллиардов рублей, а доля обыкновенных акций в свободном обращении по результатам SPO составит более 49 процентов; контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

Первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов в свою очередь отметил, что привлеченные средства позволят ВТБ «уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции».

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, комментарий которой поступил «Ленте.ру», цена размещения оказалась в середине ожидавшегося экспертом диапазона в 63,3-71,2 рубля за бумагу. «Дисконт, таким образом, составляет 6 процентов, что не является слишком большой величиной и говорит о достаточно высоком спросе на акции дополнительной эмиссии банка», — полагает она.