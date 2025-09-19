Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:33, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Дудь рассказал об отказе вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина

Дудь заявил, что в прошлом отказался вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, что в прошлом отказался вести премию телеканала «Муз-ТВ» из-за комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он заявил в интервью рэперу Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев), видео вышло на YouTube.

По словам Дудя, его позвали вести премию «Муз-ТВ» в 2018 или 2019 году. Блогер ответил на предложение отказом, обосновав это тем, что среди ведущих мероприятия будут люди, которые для него ассоциируются с поп-культурой в худшем ее проявлении. «Я признаюсь, я имел в виду Максима Галкина», — пояснил он.

Однако со временем отношение Дудя к Галкину сильно поменялось, и он осознал, что ошибался. «Я написал Максиму Галкину большое сообщение в стиле: "Максим, вы об этом не знаете, и, наверное, не узнали бы, но я очень плохо о вас думал, но потом я поменял свое мнение. Поэтому, пожалуйста, извините, что я думал про вас так плохо"», — сказал журналист.

Ранее Дудь заявил, что в Испании, где он живет, существует большое количество проблем. При этом журналист отметил, что его решение переехать в эту европейскую страну было полностью осознанным и ему в целом нравится то место, где он теперь живет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области

    Раскрыто содержание оскорблений тренера «Спартака» в адрес судей

    Перечислены главные составляющие аптечки в сезон простуд

    Дудь рассказал об отказе вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина

    Более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов

    Российские запасы золота сократились до минимума с весны 2023 года

    Названы покупавшие российский СПГ страны

    Популярная журналистка назвала самых стильных российских звезд

    Агутин признался в срывах на работе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости