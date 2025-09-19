Мир
Фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС принять 19-й пакет санкций против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз (ЕС) принять 19-й пакет антироссийских санкций после обвинений в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии со стороны России. Об этом она написала на странице в социальной сети X.

«По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа поддерживает Эстонию и будет реагировать на «провокации», укрепляя восточный фланг НАТО.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. По информации журнала Politico, итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.

