Объявленный иноагентом российский военблогер порассуждал о помощи Путина

Военблогер-иноагент Алехин допустил снятие статуса после вмешательства Путина
Марк Леонов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прямое вмешательство президента России Владимира Путина может позволить объявленному иноагентом военблогеру Роману Алехину снять присвоенный Минюстом статус. Об этом сам Алехин порассуждал в Telegram.

Алехин назвал признание себя иноагентом абсурдным и отметил, что он находится под персональными санкциями Владимира Зеленского, а также числится в базе сайта «Миротворец». По его словам, у него есть подозрения, что поводом для присвоения иноагентского статуса стало недовольство его помощью фронту.

«Обращусь в Минюст, но уверен, что ничего не получится (...) Ну если только президент увидит и вмешается, но это прям будет чудом», — допустил он.

Министерство юстиции объявило о признании заподозренного в отмывании средств на спецоперации Алехина иноагентом в пятницу, 19 сентября. Военблогер отрицает причастность к мошенническим схемам и не согласен с решением Минюста.

