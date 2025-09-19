Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер Алехин признан иноагентом

Обвиненный в отмывании денег на помощь бойцам специальной военной операции (СВО) военблогер Роман Алехин признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Алехин принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Помимо того, пояснили в пресс-службе, Алехин распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России. Военблогер, утверждается на сайте Минюста, также распространял недостоверные сведения, которые направлены на формирование негативного образа российских военнослужащих.

9 сентября в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег для помощи бойцам СВО. Сам Алехин обвинения отрицает и заявляет, что до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать его фонду крупную сумму — по документам она должна была быть меньше на шесть миллионов. От предложения, как утверждает Алехин, он отказался.

Роман Алехин занимал кресло советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.