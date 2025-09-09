Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 9 сентября 2025Россия

Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер прокомментировал обвинения

Mash: Военблогер Алехин выступил с отрицанием обвинений в отмывании денег на СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военблогер Роман Алехин, которого заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), отрицает обвинения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать крупную сумму его фонду. При этом по документам она должна была быть меньше на шесть миллионов.

По данным Telegram-канала, Алехин утверждает, что отказался от предложения.

Ранее в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи участникам спецоперации. Во время разговора он изложил собеседнику преступную схему. Затем Алехин опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В посте он пообещал все объяснить и ответить на все вопросы, отметив, что скрывать ему нечего.

Алехин занимал пост советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиненного в хищении средств, которые выделялись на оборонительные сооружения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Шведский министр здравоохранения упала в обморок в прямом эфире

    В Москве открылась уникальная выставка искусства КНДР

    Российский футболист сравнялся по трансферной стоимости с Роналду

    Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

    Селена Гомес опубликовала фото топлес

    Трамп обвинил Россию в оттягивании урегулирования на Украине

    Востоковед объяснил удары Израиля по Катару

    Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер прокомментировал обвинения

    Названа главная статья расходов украинского бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости