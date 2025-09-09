Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер прокомментировал обвинения

Mash: Военблогер Алехин выступил с отрицанием обвинений в отмывании денег на СВО

Военблогер Роман Алехин, которого заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), отрицает обвинения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, до разговора, который записали на камеру, с ним связались представители бизнесмена, которые предложили пожертвовать крупную сумму его фонду. При этом по документам она должна была быть меньше на шесть миллионов.

По данным Telegram-канала, Алехин утверждает, что отказался от предложения.

Ранее в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи участникам спецоперации. Во время разговора он изложил собеседнику преступную схему. Затем Алехин опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В посте он пообещал все объяснить и ответить на все вопросы, отметив, что скрывать ему нечего.

Алехин занимал пост советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиненного в хищении средств, которые выделялись на оборонительные сооружения.