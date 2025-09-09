Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 9 сентября 2025Россия

Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер опубликовал обращение

Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер Алехин опубликовал пост
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Романа Алехина

Бывший советник главы Курской области и военблогер Роман Алехин, которого заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Друзья, дайте хоть видео посмотреть. Пока все узнаю со слов журналистов. Первыми были "Известия", которые пришли ко мне во время планерки с сотрудниками и рассказали о каком-то видео и около двух часов я отвечал на их вопросы», — написал он.

Он также пообещал все объяснить и ответить на все вопросы, отметив, что скрывать ему нечего.

Ранее в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи участникам спецоперации. Во время разговора он изложил собеседнику преступную схему.

Алехин занимал пост советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиненного в хищении средств, которые выделялись на оборонительные сооружения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    ОАЭ передали России разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина

    Российский военный блогер выступил против «шерстяных беретов» в зоне СВО

    «Кошелек» Зеленского вернулся на Украину на фоне расследования о коррупции

    Цена золота побила очередной рекорд

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Катар отреагировал на удар Израиля по руководству ХАМАС

    Силуанов раскрыл размер поступлений в бюджет от сделок по приватизации

    Протестующие в Непале выпустили из тюрьмы сотни заключенных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости