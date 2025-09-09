Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер опубликовал обращение

Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер Алехин опубликовал пост

Бывший советник главы Курской области и военблогер Роман Алехин, которого заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Друзья, дайте хоть видео посмотреть. Пока все узнаю со слов журналистов. Первыми были "Известия", которые пришли ко мне во время планерки с сотрудниками и рассказали о каком-то видео и около двух часов я отвечал на их вопросы», — написал он.

Он также пообещал все объяснить и ответить на все вопросы, отметив, что скрывать ему нечего.

Ранее в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи участникам спецоперации. Во время разговора он изложил собеседнику преступную схему.

Алехин занимал пост советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиненного в хищении средств, которые выделялись на оборонительные сооружения.