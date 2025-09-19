Гражданина России развернули на границе европейского государства

Bild: Россиянина не пустили в Германию из-за запрета на въезд

Гражданина России проверили и развернули на границе страны Евросоюза. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 38-летний россиянин попытался пересечь пограничный переход города Саарбрюккен в Германии, однако его не пустили. При себе у мужчины было свидетельства на ВНЖ Франции и на статус беженца. Однако немецкие пограничники установили, что ему запрещен въезд на территорию европейского государства до 11 апреля 2026 года.

Выяснилось, что россиянин уже приезжал в Германию в 2014 и 2015 годах. В этот период его приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в коммерческой контрабанде. После отбытия заключения мужчину депортировали. На данный момент россиянина отправили во Францию.

Ранее сообщалось, что в Эстонии снова задумались о полном закрытии границы с Россией. Законопроект с таким решением внесла партия Isamaa.