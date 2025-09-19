Бывший СССР
Лукашенко предложил решить одну проблему по-военному

Лукашенко предложил решить проблему картофеля по-военному
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил решить проблему картофеля по-военному, сохранив его в надлежащем виде. Его слова во время встречи с главой Гродненской области Юрием Караевым приводит БелТА.

Глава региона заявил Лукашенко, что Гродненская область получила урожай картофеля «меньше, чем во все годы». На что Лукашенко поручил подходить к этому вопросу более обстоятельно.

«Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем. (...) Это по-военному надо делать», — заявил Лукашенко, призвав также готовить хранилища для сохранения овощей, фруктов и картофеля.

По оценкам СМИ, главной причиной дефицита картофеля в республике стало снижение цен на него по требованию Лукашенко. Из-за этого фермеры столкнулись с убытками и снизили посевные площади.

