Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 19 сентября 2025Россия

Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

Медведев пообещал жесткий ответ на попытку взыскать с РФ компенсации по Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать «компенсацию» по Украине. Эти действия против Евросоюза анонсировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Так российский политик отреагировал на намерение Совета Европы создать структуру для взимания репараций в пользу Киева. Эту инициативу Медведев назвал «психоделической».

«Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», — пообещал он.

Медведев уже высказывался о планах Европы изымать российское имущество — он заявлял, что Москва будет преследовать «евродегенератов» до скончания века. Политик подчеркивал, что для этого будут использованы все возможные национальные и международные суды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

    В США пригрозили России из-за надувного Су-27 на Североморске-1

    Западная разведка сообщила новые детали инцидента с БПЛА в Польше

    В Белоруссии объявили персоной нон грата одного европейского дипломата

    Российский спутник с мышами приземлился в Оренбуржье

    В России автобус в цветах украинского флага попал в смертельное ДТП

    Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид выложила ее новые фото из больницы

    Пригожин сравнил Аллу Пугачеву с Лениным

    В российскую IT-компанию нагрянули силовики

    Представитель Овечкина высказался о травме хоккеиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости